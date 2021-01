Winkeluitbater aan de grens betrapt met 435 liter alcohol uit Luxemburg

Oostakker Cannabis­plan­ta­ge ontdekt op amper 50 meter van politiekan­toor

12:24 Dinsdagochtend is in Oostakker op het Dorpsplein een cannabisplantage ontdekt. De Civiele Bescherming was samen met de brandweer en de politie druk in de weer om de plantage op te ruimen. Uiteindelijk werden er 800 planten vernietigd.