Winkels bannen opdeling jongens en meisjes: “Zou een puberende jongen van 14 jaar dat willen, in een ‘mom jeans’ naar school?”

Kruibeke 42-jarige vrouw neergesto­ken in haar apparte­ment, cafébezoe­kers ontfermen zich over slachtof­fer

15 augustus In een appartement in de Bazelstraat in Kruibeke is zaterdagavond een 42-jarige vrouw neergestoken. Hoewel zwaargewond slaagde ze erin om zelf hulp te gaan halen in het café Tivoli aan de overkant van de straat. Politie en parket onderzoeken de zaak. Het slachtoffer verkeerde aanvankelijk in levensgevaar maar intussen is de vrouw stabiel en kon ze ook al verhoord worden.