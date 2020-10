Winkeliers in stadscentra kreunen mee onder sluiting horeca: “Overheid moet helpen, anders wordt dit groot debacle”

De winkelstraten ogen leeg, bezoekersaantallen en omzetcijfers dalen zienderogen. De winkeliers in onze provinciehoofdsteden zien mee af door de sluiting van de horeca en gaan de toekomst met veel zorgen tegemoet. “De totaalervaring van shoppen in de stad valt helemaal weg”, klinkt het in koor.

Dat het geen fijne dagen zijn voor winkeliers in onze provinciehoofdsteden, is een understatement. Het ‘funshoppen’ is sinds de sluiting van de horeca haast volledig verdwenen in Vlaanderen en dat komt hard, maar niet onverwacht aan. “Horeca en handel gaan hand in hand, dat blijkt nu nogmaals”, vertelt Tine Vandeweerd, handelscoach bij Liefst Leuven. “Het is een geheel van amusement. Mensen combineren winkelen graag met eten en drinken, al is het maar voor het gemak. De totaalervaring valt nu dus helemaal weg. De stijgende coronacijfers doen er natuurlijk ook geen goed aan.”

Rik Dehollogne, schepen van Centrummanagement in Hasselt, ziet hetzelfde gebeuren in zijn stad. “Enkel mensen die écht iets nodig hebben, de ‘runshoppers’, blijven over. Het is helemaal niet verwonderlijk dat dit gebeurt. In de zomer zagen we hetzelfde in de omgekeerde richting, toen er veel striktere regels golden voor winkels en niet voor horeca. De twee hebben elkaar nodig in een stadscentrum.”

Quote Sommige winkels sluiten zelfs al om 16 uur omdat er niets of niemand is en lijden tegenwoor­dig 60 à 70 procent omzetver­lies Piet Vanderyse, Brugs Handelscentrum

Hetzelfde geluid in de andere provinciehoofdsteden, ook daar hebben de handelsverenigingen te maken met gefrustreerde en bange winkeliers. In Brugge, een stad die ook leeft van (internationaal) toerisme, krijgen ze door het wegvallen van de horeca een dubbele klap te verwerken. “Normaal hebben wij in Brugge 6.000 overnachtingen per dag, dat valt samen met het ‘funshoppen’ nu helemaal weg. Er heerst geen sfeer meer in de stad. Sommige winkels sluiten zelfs al om 16 uur omdat er niets of niemand is”, aldus Piet Vanderyse van het Brugs Handelscentrum. “De meeste zaken lijden tegenwoordig 60 à 70 procent omzetverlies, nadat de zomer ook al minder goed was door de vele beperkingen. Zelfs op een goeie dag draaiden veel winkels toen 30 procent minder dan de zomer ervoor. Eén van mijn werknemers zei onlangs tegen mij: ‘wij hebben vroeger de oorlog in Kroatië meegemaakt en nu is er dit’”, klinkt het bij een bezorgde Vanderyse.

Volledig scherm Illustratiebeeld uit Gent, waar het momenteel bijzonder rustig is in de winkelstraten. © Wannes Nimmegeers

Ook Hasselt en Gent zijn steden die zich profileren als een ‘totaalervaring’ en zien winkeliers gelijkaardige dramatische cijfers voorleggen. Rik Dehollogne ziet de situatie niet snel verbeteren. “Het sociale leven valt haast volledig stil, mensen hebben dus ook geen reden om iets nieuws te kopen. Ze gaan niet komen shoppen om gewoon hun kast vol te hangen. Ze wachten liever tot de lente ‘omdat dan de grootste miserie voorbij is’.”

Toiletwagens en muziek

Hoe proberen de winkeliers in de provinciehoofdsteden het hoofd dan boven water te houden? In Leuven houden ze de goeie moed er alleszins in. “Ik ben trots op onze winkeliers”, zegt Tine Vandeweerd. “Iedereen haalt alle creativiteit uit de kast om een zo aangenaam en veilig mogelijke winkelomgeving te creëren. Twee weken geleden was de ‘dag van de klant’ een enorm succes. Je zag dat mensen het nog steeds leuk vinden om te shoppen.”

Minder positivisme in Hasselt en Brugge, waar ze beseffen dat het vechten tegen de bierkaai is. “We doen wat we kunnen, we hebben bijvoorbeeld toiletwagens geïnstalleerd in Hasselt en promoten de lokale handel via onze kanalen”, aldus Rik Dehollogne. “Vanaf vandaag speelt er in het Brugse centrum muziek om de sfeer er toch wat in te brengen”, vertelt Piet Vanderyse. “Maar dat weegt niet op tegen de slapeloze nachten van de winkeliers. De overheid zal voldoende moeten helpen, anders draait dit uit op één groot debacle.”

Volledig scherm Illustratiebeeld uit Hasselt. Dezer dagen komt ook daar veel minder volk naar de winkels. © ANP