Winkeliers hopen op topweekend nu mondmaskerplicht verleden tijd is

NSZ pleitte al langer voor het afschaffen van de mondmaskerplicht in handelszaken. "Op een gegeven moment was het niet meer te verdedigen, alles mocht behalve in de winkel", vindt Volckeryck. "We hebben ook nog altijd de vraag of het wel nodig was om zo'n strenge maatregelen op te leggen. We hebben daar van de regering eigenlijk twee antwoorden gekregen: enerzijds dat de mensen het zo moesten voelen dat er iets aan de hand was, anderzijds dat er eigenlijk niet echt onderzoek naar gebeurd is."