Winkelen op afspraak voorlopig niet werkbaar volgens Comeos: “Een koude douche”

Niet-essentiële winkels moeten vanaf zaterdag opnieuw dicht voor een periode van vier weken, al kunnen klanten op afspraak winkelen. Een persoon mag hierbij vergezeld worden van “maximum één ander persoon die onder hetzelfde dak woont”. Grote winkels mogen maximaal 50 personen tegelijk ontvangen. Funshoppen in groep is uit den boze. Maar is dat winkelen op afspraak wel werkbaar?

De beslissing van het Overlegcomité om winkelen in niet-essentiële winkels vanaf zaterdag drastisch te beperken, is een koude douche voor de sector. Dat zegt Comeos, de federatie voor handel en diensten. Winkels zijn nooit een bron geweest van besmettingen en moeten zich nu al voor de derde keer herorganiseren. Dat valt niet te begrijpen.

“België is het enige land waar alleen winkelen verplicht is. We hebben de meest strikte veiligheids- en hygiënemaatregelen: we beperken het aantal klanten in de winkel, iedereen draagt een mondmasker, er zijn ontsmettingsproducten. We doen dat al maanden heel zorgvuldig en er zijn geen problemen, zelfs tijdens drukke periodes zoals eindejaarsinkopen of solden”, aldus Dominique Michel, ceo van Comeos.

“Het land staat in brand maar we blussen niet op zondag”

“Elke viroloog heeft verklaard dat winkelen geen probleem vormt, de besmettingen vinden plaats in scholen en op het werk. Er zijn broeihaarden in tientallen scholen maar nergens in winkels. Winkelen is perfect veilig, dat bewijzen we al maanden”, aldus nog Dominique Michel.

“De beste weg om uit de deze coronacrisis te geraken is een snelle vaccinatie. In andere landen worden procentueel tot vier keer meer inwoners gevaccineerd dan in ons land. Er liggen meer dan een half miljoen vaccins in de koelkasten. Hoe kan een overheid nog steeds vrede nemen met het feit dat op zondag nauwelijks wordt gevaccineerd? Dat is de realiteit in België. Het land staat in brand maar op zondag blussen we niet. Er is bovendien nog altijd geen duidelijkheid over de zelftesten, contacttracing staat na een jaar nog niet op punt. Dat is de verantwoordelijkheid van de overheid”, aldus Comeos.

“Winkelen op afspraak voorlopig niet werkbaar”

Winkelen op afspraak is volgens de sectorfederatie voor heel wat winkels niet rendabel. Dat zou volgens hen wel kunnen mits de volgende drie voorwaarden:

1. Reservaties zouden digitaal, telefonisch en ook ter plaatse moeten kunnen. 2. Click & collect afhalen zou ook binnen moeten kunnen, met de bestaande kassa’s. 3. De grootste winkels zijn net de meest veilige, dus daar zou een hogere grens dan 50 klanten moeten kunnen gelden.

Iedereen ondersteunen

Comeos vraagt dat er dringend werk gemaakt wordt van een evenwichtige compensatie. “Heel wat steunmaatregelen die tot nu zijn genomen, zijn op maat van de kleine bedrijven. Het dubbel overbruggingsrecht dat aangekondigd wordt, is opnieuw een maatregel die uitsluitend ten goede komt aan kleine winkels. Terwijl een grote winkel de huur niet kan schorsen en heel wat minder personeel kan tewerkstellen. Er moet ook bijkomende steun komen voor familiale kmo’s en grote ondernemingen.”

