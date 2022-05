Windparken op zee zullen overwinsten moeten terugbetalen

Brussel Man met alarmpi­stool lost schot in school Anderlecht en slaat daarna op de vlucht: wapen teruggevon­den

In Anderlecht is deze maandagmiddag een gewapende man binnengedrongen in de school L’Institut de la Providence. Daarbinnen bedreigde hij een leerkracht en loste daarbij ook een schot. Dat bevestigt de politiezone Brussel-Zuid. “De man is nog niet opgepakt”, aldus de politiewoordvoerster. Een alarmpistool werd in de nabijheid van de school aangetroffen en in beslag genomen voor verder onderzoek.

23 mei