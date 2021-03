Windmolens tijdens storm uitgeschakeld wegens overaanbod elektriciteit van kerncentrales

Eeklo Pionier verdwijnt uit landschap: eerste windmolen ooit in Eeklo moet afgebroken worden

29 januari De allereerste windmolen die ooit in Eeklo en het Meetjesland gebouwd werd, moet afgebroken worden. Het gaat om de windmolen aan het voetbalveld aan de Zandvleuge. Een bijzondere windmolen, want die was twintig jaar geleden de allereerste windmolen in Vlaanderen die gebouwd werd met geld van burgers en buurtbewoners. Twee andere ‘oude windmolens’, aan het containerpark en de breekwerf, zijn ondertussen kapot. Wij zoeken uit wat moet gebeuren.