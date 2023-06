“Win 1 van de 750 koelkasten vol Jupiler”: winactie circuleert massaal via WhatsApp, maar dat blijkt een spambericht te zijn

Duitse rivaal van Action opent eerste winkels in Limburg: wat kan je allemaal kopen bij TEDi? “Een heel zichtbaar deel van het assorti­ment kost slechts 1 euro”

Action maakt maar beter de borst nat: hun Duitse aartsrivaal TEDi opent in Tongeren een eerste winkel. Later dit jaar volgen er nog twee in Limburg. Maar waar komt TEDi vandaan? Wat vind je er zoal in de rekken? En zal het zijn Nederlandse concurrent hier effectief zwaar de duvel aandoen?