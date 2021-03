Wim, een vriend van vermoorde David, reageert: “Wij strijden al jaren voor betere beveiliging op datingapps”

“Het nieuws komt heel hard aan. Niet alleen omdat we hem persoonlijk kennen, maar ook omdat het de tweede homofobe moord in België is”, zegt Wim Raes, een vriend van de vermoorde 42-jarige David P., aan VTM NIEUWS. Afgelopen zaterdag werd David dood aangetroffen in een buurtpark in Beveren, nadat hij via een datingapp voor homoseksuelen benaderd en in de val gelokt. Raes, die actief is bij holebi-vzw Tiszo, pleit voor een betere beveiliging van datingapps.

“Hij was heel joviaal, ook bij vzw Tiszo. Hij was heel open over zijn geaardheid en was altijd direct te vinden als we een actie deden. Hij was er van begin tot eind om ons te helpen”, vertelt Wim Raes. “Het nieuws komt heel hard aan. Niet alleen omdat we hem persoonlijk kennen, maar ook omdat het de tweede homofobe moord in België is. Als holebi- en transgenderrechtenvereniging vechten wij voor de rechten van de holebigemeenschap. Dit is een moord te veel.”

“Ik heb veel berichten gekregen van mensen intussen. Binnen de holebigemeenschap neemt de angst toe, ook bij de jeugd”, aldus Raes. “De politie doet enorm goed werk. Ze hebben zelf bevoegde instanties om de drempel omlaag te helpen, maar we merken dat de mensen schrik hebben om bij de politie een klacht in te dienen als er gaybashing plaatsvindt.”

Betere beveiliging

“Het is natuurlijk ook coronatijd. In gewone periodes ga je naar gayclubs of sauna’s om seksdates te hebben. In coronatijd is dat moeilijker en dan zoekt men zijn toevlucht in apps. Die zijn levensgevaarlijk omdat je niet weet met wie je aan het corresponderen bent”, gaat Raes verder. “Het is moeilijker nu om iemand te leren kennen. Daar heeft het gevaar gezeten. Het is natuurlijk ook altijd gevaarlijker om op een afgelegen plek af te spreken.”

In het onderzoek naar de dood van de homoseksuele 42-jarige man van wie het lichaam zaterdag gevonden werd in een park in Beveren, zijn enkele verdachten opgepakt op verdenking van moord. Minstens drie verdachten zijn minderjarig, is bevestigd aan onze redactie.“Daar kunnen we geen woorden voor vinden. Dit is verontrustend”, luidt het.

Raes had verwacht dat zoiets kon gebeuren. “Wij strijden al jaren voor een betere beveiliging op datingapps, zoals bij gokwebsites met het gebruik van identiteitskaarten.” Raes vraagt aan de overheid om een uniforme wetgeving te creëren met een betere controle op datingapps. “Het is niet de eerste keer. Pedofilie gebeurt soms ook via datingapps. Je weet niet met wie je spreekt. Je ziet wel een foto, maar je weet niet of dat ook effectief die persoon is”, besluit hij.