Wilmès pleit voor gecoördineerde aanpak van grensbeheer in Europa: “Gezien de opkomst van varianten van essentieel belang”

Vandenbrou­c­ke: “Ik erger mij enorm aan mensen die denken dat ze nu in het buitenland op vakantie moeten gaan en dat is ook niet slim”

17 januari Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) wil de gaten dichten in de reizigerspolitiek om het virus buiten te houden. “Ik erger mij, net als zovelen, enorm aan mensen die denken dat ze nu in het buitenland op vakantie moeten gaan en dat is ook absoluut niet slim”, zei Vandenbroucke aan VTM Nieuws. “Maar het is niet zo eenvoudig om het te verbieden, want dan moet je wegblokkades gaan organiseren op al onze invalswegen. Maar ik sluit niet uit dat we verder gaan in het ontraden en moeilijk maken van buitenlandse reizen.”