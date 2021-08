Wilmès: “Einde aan geweld in Afghanistan is absoluut fundamenteel”

Jambon geen voorstan­der van Covid Safe Ticket op trouwfeest of in winkel

13 augustus Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) is geen voorstander om het Covid Safe Ticket (CST) ook in te zetten bij trouwfeesten, in winkels en in de horeca. "Het CST kan wat mij betreft worden ingezet bij evenementen waar er sowieso ticketcontrole is, maar op andere plaatsen niet. We moeten niet evolueren naar een pasjesmaatschappij", klinkt het.