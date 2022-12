Willy is 89 en kreeg zijn eerste boete ooit, omdat hij met zijn tractor in Antwerpen zou hebben gereden: “Tachtig jaar geleden was ik daar, ja”

Plots kreeg Willy Van Diest (89) een aangetekende brief. Het was zijn eerste verkeersovertreding ooit, omdat hij met zijn tractor uit 1976 door de lage-emissiezone in Antwerpen is gereden. Doch, die tractor staat al járen bij hem thuis in Begijnendijk en tuft hoogstens nog een kilometer ver. “Antwerpen? Ik ben daar in mijn leven één keer geweest: toen we met school naar de Zoo gingen.” Wat nu, met de boete van 150 euro?