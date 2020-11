Willebroek, een politiestaat of net het 'Chicago' van België?: “Wij mogen niks. Een sigaret roken? Hup, coronaboete”

"Ah, is de avondklok alweer ingetrokken?", zegt Ann Schellekens. Ze laat haar hond Max uit in het bewuste Brouwershof, een parkje met wat speeltuigen, bankjes en grasperken in het centrum van Willebroek. Kleine kinderen spelen er op de glijbaan, terwijl hun moeders keuvelen achter hun mondkapjes. Dit is de plek waar al het gedoe in de Antwerpse gemeente begon, en plots groot nieuws werd toen burgemeester Benny Evers (N-VA) er de avondklok voor uitvaardigde. Sinds zaterdag mocht er in de straten van het centrum en rond het parkje niemand meer op straat na tien uur 's avonds. Evers moest gisteren die avondklok wel intrekken, na kritiek van grondwetspecialisten, politici, Antwerps gouverneur Cathy Berx en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld). Willebroekenaars mogen dus weer twee uur langer buiten - in Vlaanderen geldt omwille van corona wel nog een avondklok tussen middernacht en 5 uur 's ochtends. "Het was sowieso de bedoeling om die maatregel te evalueren", zegt Evers. "En we hebben besloten dat we hem intrekken: hij heeft gewerkt, want de rust is weergekeerd. We werken nu aan een plaatsverbod voor de betrokken jongeren. Maar ik kon niet wachten op het parket om in te grijpen. Dus was de avondklok de beste manier."