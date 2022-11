Will Ferdy, de eerste BV die uit de kast kwam: als hij zong over Christine, dacht hij aan Raf

De Croo geeft toespraak op klimaattop in Egypte: “Jongeren moeten deel van de oplossing zijn”

In zijn speech op de klimaattop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh is premier Alexander De Croo (Open Vld) dinsdag uitgebreid ingegaan op de extreme klimaatacties van de voorbije weken. “De strijd tegen klimaatverandering is een strijd om overleving. Ons fysieke overleven, maar ook het overleven van de sociale cohesie”, aldus De Croo. De premier roept jongeren bovendien op deel van de oplossing te worden en niet voor vernieling te kiezen.

