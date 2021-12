Wilde staking op luchthaven van Charleroi: verschillende vluchten geannuleerd

Prijzen voor tweede­hands­wa­gens nooit eerder zo hoog in ons land

De prijzen voor tweedehandswagens waren nooit eerder zo hoog in België. Dat blijkt uit cijfers van autozoekertjeswebsite AutoScout24. In november werd een tweedehandswagen in België voor gemiddeld 22.104 euro verkocht, een stijging met ruim 22 procent op jaarbasis.

9 december