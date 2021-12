Wilde staking op luchthaven van Charleroi: tiental vluchten geannuleerd

Domper op de feestvreug­de: zelfs met modern ventilatie­sys­teem en dakpanelen haalt testevent in Versuz CO2-norm niet

Momenteel zijn de discotheken in ons land gesloten, maar half september mocht er nog stevig gedanst worden. Onderzoekers stelden zich destijds de vraag of zulke discotheken wel voldoen aan de CO2-norm en zochten het uit. Het resultaat van hun onderzoek is eerder teleurstellend: zelfs met een goed ventilatiesysteem is het voor een megadiscotheek zoals de Versuz bijna onmogelijk om de norm te halen, dat schrijft ‘Het Nieuwsblad’.

11:55