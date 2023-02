Wijde broeken, kaki en parachutestof: zo past onze kleerkast zich aan in oorlogstijd

Financiële waakhond waarschuwt voor beleggings­frau­de via datingapps en sociale media

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt opnieuw voor frauduleuze onlinetradingplatformen die actief zijn in België. Ze werken met nepadvertenties op sociale media met soms bekende personen, of proberen contact te maken met potentiële slachtoffers via datingapps of nepaccounts op sociale media, klinkt het.