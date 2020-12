"Wij weten wie haar vermoord heeft". De noodkreet van de ouders van Elke Wevers, tien jaar na haar mysterieuze verdwijning

Zele/Lokeren/Berlare Reconstruc­tie van de drie jaar lange zoektocht naar Brian (23): de verdwij­nings­zaak die door DNA-onderzoek dan toch in stroomver­snel­ling raakte

3 oktober De zoektocht naar de 23-jarige Brian Borms is al drie jaar lang bezig. Dat hij overleden is, aanvaardt de familie intussen. Maar wat is er exact gebeurd met Brian? Deze week zijn er nieuwe ontwikkelingen aan het licht gekomen die de zaak in een stroomversnelling hebben gebracht en waarbij een verdachte nu aangehouden is op verdenking van moord. HLN brengt nog eens alle elementen in deze zaak naar boven.