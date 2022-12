Wij spraken met zes EuroMillions-winnaars uit Olmen: “Wat gaan wij ermee doen? We hebben eigenlijk alles al”

Groot feest in Olmen, in de Kempen, want 165 mensen zijn daar plotsklaps 866.043 euro rijker geworden. Samen wonnen ze de hoofdprijs van EuroMillions - 142,9 miljoen euro - door een groepspot bij krantenwinkel De Pershoek. De hele dag meldden verschillende winnaars zich daar aan. Het ongeloof is gigantisch. “Mijn vader heeft eigenlijk gewonnen, maar zei vanmorgen al huilend: ‘zoon, deelt eerlijk met uw broer, maar het is voor jullie.’” Onze reporter sprak met zes winnaars.