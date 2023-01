Wij spraken met een hooligan: "Wanneer pakken ze eindelijk de zware jongens?”

Praten met de pers is zowat de grootste zonde die een hooligan kan begaan. Toch kon de onderzoekscel van ‘VTM NIEUWS’ en ‘Het Laatste Nieuws’ Patrick (een schuilnaam) overtuigen, een van de zwaarste jongens uit de harde kern van een Belgische topclub. Want de goednieuwsshow van de voetbalcel van Binnenlandse Zaken maakt hem kwaad. “Het is gemakkelijk om futiliteiten te beboeten, maar de grote jongens pakken ze niet.”