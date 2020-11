“Wij proeven onze hondenbrokken ook zelf”: West-Vlaams bedrijf haalt 22 miljoen op voor luxedierenvoeding

Het cliché dat mannen vooral over voetbal, vrouwen en vlugge voertuigen zeveren op café? Ach. Toen Koen Bostoen en Louis Chalabi - gewezen schoolvrienden - in 2014 aan de toog zaten, ging het over... hondenbrokken. "Onze Edgard was allergisch aan de meeste voeding en dat zorgde voor problemen met de stoelgang", zegt Louis. "En Cooper ging altijd met lange tanden voor z'n kommetje zitten en was veel te mager. We zijn daarover gaan nadenken, zochten uit wat er in heel wat dierenvoeding zit en dat stond ons niet aan: gedroogd vleesmeel, gemalen botten en pezen, kunstmatige smaakstoffen en soms te weinig echt voedzame ingrediënten. Wat heeft een dier eigenlijk nodig? Met die vraag zijn we naar experts gestapt. Vetten, eiwitten, koolhydraten, vezels en wat vitamines en mineralen, zo blijkt. Dan was het aan ons om die ingrediënten zo vers als kan in een productie-afdeling te brengen. Het vlees en voedzame restjes gaan we rechtstreeks halen bij het slachthuis en dat vullen we aan met groenten en fruit. We laten het traag garen, dat maakt het daarna vlotter verteerbaar. We mixen en persen het resultaat tot smakelijke brokken die we daarna zachtjes laten drogen."