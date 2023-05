Wij kochten van alle krasloten één en betaalden 146 euro. Wat was onze winst?

Mahdi wijst voorstel Weyts rond kinderbij­slag af

CD&V-voorzitter Sammy Mahdi wil niet weten van een koppeling van het kindergeld met de schoolfactuur. Dat maakt hij vandaag duidelijk in een persbericht. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) opperde eerder in De Ochtend op Radio 1 dat de overheid het geld helemaal of deels rechtstreeks zou kunnen overmaken aan de scholen, “zodat we ons gegarandeerd weten van de nuttige besteding ervan.”