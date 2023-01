Wij kochten 30 populaire medicijnen in België en Nederland en wat blijkt? Vooral de generische versies zijn bij onze noorderburen tot 91% goedkoper

Hand in heet frietvet, vinger dicht­schroei­en op gloeiende kookplaat: Vlaamse topchefs reageren op halluci­nant rapport over sterrenres­tau­rants

“Om ter langst een gepaneerde hand in de frietketel houden: alleen als je dat doorstaat, ben je uit het goede hout gesneden om het later zelf te maken als topchef.” Onderzoekers van de Universiteit van Cardiff verzamelden zes jaar lang anonieme getuigenissen uit de keukens van sterrenrestaurants en deden schokkende vaststellingen. Hoe zit dat in de Vlaamse topkeukens? Topchefs Dominique Persoone, Filip Claeys en Nick Bril reageren en nuanceren: “Ik herinner me jonge gasten die een blauw oog hadden nadat ze met de chef in de frigo waren geweest.”

9:00