‘Wij berijden ons konijn in eigen keuken!’: de toch niet zo toevallige ‘Taalvout van 2020', van de poëtische beenhouwer Theo uit Belsele

“Hoe doe je dat dan, een konijn berijden, vroeg een klant me. Wel, met een zadel hé, heb ik geantwoord.” Theo Daelman (62) kan er smakelijk om lachen. De foto van zijn stoepbord met de geweldige slagzin ‘We berijden ons konijn in eigen keuken’ is intussen heel Nederland en Vlaanderen rondgegaan, als winnende ‘Taalvout van het Jaar 2020'.

Meer dan 3.300 mensen brachten hun stem uit op de 24 grappigste en soms ook pijnlijkste fouten. De winnaar haalde het van zinnen als ‘We zijn open, ook om me te nemen’, ‘Plaats uw kar in degene voor u’, ‘Winkelmandje verplicht, geld voor iedere bezoeker’ tot de kop in een Nederlandse krant: ‘Burgemeesters: “Bij illegale feesten treden we op”’.