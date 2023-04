Wielertoeristen mogen binnenkort vaker op de rijbaan rijden na ophef over boetes

Momenteel mag je als groep fietsers alleen op de rijweg als je met vijftien bent of meer, óf als het fietspad niet begaanbaar is. Dat ondervond onder meer een groep van elf wielertoeristen die zondag in het centrum van Kortenaken op de rijbaan reed. Ze kregen allemaal een boete van 58 euro.

Onterecht, zo vonden ze. “We reden met een snelheid van 28 kilometer per uur per twee naast elkaar. Op die manier veroorzaakten we geen problemen voor andere weggebruikers en brachten we onszelf niet in gevaar. Maar volgens de agenten moesten we op één rij rijden op het fietspad.”

Harde optreden

Ook de Fietsersbond en Cycling Vlaanderen betreurden het harde optreden van de overheid. Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) verzekert echter dat de regels binnenkort worden aangepast.

Volledig scherm Minister Georges Gilkinet. © BELGA

Het zal mogelijk worden om al vanaf tien wielertoeristen op de rijbaan te rijden en ook de definitie van wat een onbegaanbaar fietspad is, wordt uitgebreid. “Het zal niet alleen gaan over gaten in de weg of een fietspad in erg slechte staat. Het kan ook gaan over dode bladeren of losse aarde op het fietspad. In dat geval kunnen fietsers, voor hun veiligheid, op de weg fietsen”, zegt hij in ‘Het Nieuwsblad’.

De aanpassing van de wegcode zou de komende maanden in werking moeten treden.