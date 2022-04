Wielergekken op bedevaart in de Hel van het Noorden

Seraing/Luik Dronken verkeers­cri­mi­neel maait wandelaar van voetpad: slachtof­fer kritiek, auto van aanrijder met niets in orde

Het parket van Luik vraagt de aanhouding van een autobestuurder die woensdagavond in Seraing in dronken toestand een man aanreed. Het slachtoffer verkeert nog steeds in levensgevaar. De aanrijder pleegde na de feiten vluchtmisdrijf, maar kon worden opgepakt. Zijn voertuig bleek met niets in orde: geen inschrijving, keuring en verzekering.

