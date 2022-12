Wie zijn de Vlamingen die nog een mondmasker dragen? “Dat ik nog de enige ben die het aanheeft, dat trek ik me niet aan!”

Abdeslam nam niet deel aan aanslagen in Brussel volgens zijn advocate: “Verwar niet met Parijs”

“Het zal erop aankomen om Parijs en Brussel niet met elkaar te verwarren.” Daar wezen de advocaten van Salah Abdeslam op in hun akte van verdediging. “De inzet is groot voor hem en voor justitie: hij mag niet veroordeeld worden voor wat hij niet heeft gedaan”, stelde Delphine Paci. De verdediging contesteert dat Abdeslam zou deelgenomen hebben aan de aanslagen in Brussel, ook al werd hij veroordeeld voor die in Parijs en voor de schietpartij in Vorst.

13 december