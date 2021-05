Wie zijn de Nederlandse ‘Freedom Fighters’ die DPG Media bedreigen?

Zo kwam historisch ‘noodnieuws' met Dany Verstrae­ten tot stand: “Ik had niet eens de tijd om zenuwach­tig te zijn”

9:04 Een unicum in de geschiedenis van het VTM Nieuws: omdat de nieuwsstudio in het DPG Media-gebouw in Antwerpen om 17.30 uur na een bommelding in allerijl werd ontruimd, moest plots in de noodstudio in Vilvoorde een nieuwsuitzending gemaakt worden. Met een (ongeschoren) Dany Verstraeten, die vanuit zijn luie zetel werd opgetrommeld. “Het was één van de meest geïmproviseerde nieuwsuitzendingen uit mijn carrière“. Zo kwam dit historisch noodjournaal tot stand.