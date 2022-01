Wie zijn de mensen op de coronabetoging?

Coronaposi­tie­ve leerlingen ULB maken zich zorgen over examens: “Er zijn klasgeno­ten die ondanks positieve test toch examen zullen afleggen”

De Waalse zender RTL-TVI kreeg afgelopen vrijdag verschillende berichten binnen over bezorgde studenten van de ULB. Zij maken zich zorgen over de aankomende examenperiode. Want door de vele coronabesmettingen is het niet zeker of en wanneer er een inhaalmoment zal zijn. Daarom besluiten sommige studenten om ondanks een coronabesmetting, toch een examen af te leggen. Dat vertelt rechtenstudente Lucie aan de Waalse zender. Bekijk haar getuigenis in bovenstaande video.

