Wie zijn de hoofdrolspelers in de assisenzaak rond de moord op Ilse Uyttersprot? En wat is de inzet van het proces?

HET RAPPORT. PVDA telt eindelijk mee, maar durft ze meer zijn dan alleen een zweeppar­tij?

Zoals Steve Stevaert het socialisme gezellig maakte, maakt ook PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw het communisme plezanter en gemoedelijker. Maar onder al die - vaak terechte - verontwaardiging over wat fout loopt in dit land zit nog steeds een merkwaardige wereldvisie, waar de partij liever niet te veel over praat. Vanuit de oppositie drukt ze haar stempel, maar kan de partij ooit meer worden dan de zweeppartij die ze vandaag is? Onze punten op 10: dit is ons rapport van PVDA.