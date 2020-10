Wie zijn de hamsteraars die winkelrekken leegkopen? “Het is genetisch bepaald”

Ellenlange wachtrijen aan de Action en Ikea, lege winkelrekken in de supermarkten... Maandag gaat ons land in een verstrengde lockdown, dus is de Belg in verschillende winkels aan het hamsteren geslagen. “Nergens voor nodig”, luidt het bij experts en politici. En toch blijkt het telkens onvermijdbaar. Hoe komt dat? “Het is irrationeel gedrag, maar het is begrijpelijk”, legde retailexpert Gino Van Ossel al uit tijdens de eerste golf. “Lege of halflege rekken zien, doet extra kopen. Het is overigens niet je eigen schuld als je de neiging hebt te hamsteren: het zit in de genen.”