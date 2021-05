Wie zijn de 11 radicale militairen? En waarom wordt hun nu pas toegang tot de wapendepots ontzegd?

Peer Poort boerderij geramd op zoek naar Conings: "Geen idee hoe ze hier terecht komen”

10:23 Minstens dertig gemaskerde speurders zijn zaterdagochtend binnengevallen bij een boerderij in Peer, in Kleine-Brogel. De agenten waren er op zoek naar Jürgen Conings. “Ik kwam compleet uit de lucht vallen, maar de schade door de inval is enorm”, schrikt de eigenaar die enkel anoniem wil praten.