Wie zich niet correct gedraagt kan binnenkort worden uitgesloten van systeem dienstencheques

Minister van Defensie licht intern onderzoek in zaak Co­nings-toe: commissie uitgesteld tot 17 uur

16 juni Wie heeft fouten gemaakt bij Defensie in de zaak-Jürgen Conings? Dat is de vraag waarop minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) woensdagmiddag een antwoord wou geven in de commissie Landsverdediging. Ze ging er de resultaten van een intern legeronderzoek voorstellen, waarna er gedebatteerd kon worden. Maar er was een probleem: geen enkel parlementslid had het rapport kunnen inkijken, zij krijgen nu toch die kans. De commissie is geschorst tot 17 uur.