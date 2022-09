Wie zat achter de beruchte FIRE-docureeks? Van een koosnaam tot een productiehuis: “We willen vooral inspireren, verwonderen en laten wegdromen”

Roeselare Jada Sparks (32) ruilde jaar geleden schoon­heids­sa­lon voor pornoset en schittert nu in ‘Chasing Beauty’: “Een plastisch chirurg heeft een scalpel, geen toverstaf”

“Mijn zus is bang dat ik nooit nog een partner zal vinden en mijn vader gaat het onderwerp liefst uit de weg. En ja, ik heb vriendinnen verloren door mijn keuze.” Op haar 31ste besliste de Roeselaarse Jada Sparks om haar job als schoonheidsspecialiste op te geven en in de pornowereld te stappen. Momenteel is ze ook te zien in de nieuwe Streamz-reeks ‘Chasing Beauty: Perfectie Te Koop?’, waar ze honderduit praat over dat andere taboe: plastische chirurgie. Tijd voor een openhartige babbel over haar streven naar perfectie, uiterlijk en professioneel.

