Wie wist wat over PFOS-vervuiling? Vlaamse regering wimpelt moeilijke vragen af tijdens actuadebat: “Geen onderzoekscommissie spelen vandaag”

Wie wist iets en deed niets: dat was de centrale vraag in het actuadebat over de PFOS-vervuiling in het Vlaams Parlement. “Wie had alarmerende informatie over de risico’s voor de volksgezondheid en wat werd met die informatie gedaan?”, aldus Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens. “Waarom wordt mensen uit de omgeving Zwijndrecht nu pas aangeraden om geen zelfgeteelde groenten of eieren meer te eten?”