Wie was de dode vrouw in de regenput bij deze chalet in Holsbeek? Mysterie uit 1991 krijgt nieuw onderzoek

Faroek cold case“Misschien vinden we aanwijzingen die in 1991 over het hoofd zijn gezien:” Pascal Swaelens van de Cel Vermiste Personen trekt samen met Faroek de bossen rond Holsbeek in, op zoek naar een chalet waar in 1991 een vrouw dood werd aangetroffen in een regenput. Wie was de vrouw? Werd ze vermoord en gedumpt in de regenput, of gaat het om een zelfdoding? De speurders verspreiden foto’s van toen, in de hoop dat u kan helpen.

Faroek Ozgunes gaat samen met de Cel Vermiste Personen op zoek naar de identiteit van onbekende doden die zijn aangetroffen in ons land. Via nieuwe onderzoeksmethodes, zoals bijvoorbeeld DNA-analyse, proberen ze deze anonieme doden te linken aan oude verdwijningszaken. Lees er alles over in ons dossier.

“Hier zou het moeten zijn.” We staan met Pascal Swaelens van de Cel Vermiste Personen aan het begin van de Attenhovedreef, een hobbelige aardeweg tussen de bossen in Holsbeek. Volgens de pv’s die Swaelens heeft kunnen recupereren, zou de chalet die we zoeken hier ergens moeten liggen.

De toenmalige eigenaars van de chalet, een echtpaar van 61 en 54 jaar, doen er in de zomer van 1991 een akelige ontdekking. Wanneer ze op 6 augustus, tijdens een kort bezoekje, water uit de regenput willen scheppen, zien ze een plastic zak drijven waar twee benen uitsteken. Pas de volgende dag lichten ze de veldwachter in. Wanneer de brandweer het lichaam uit het water haalt, blijkt het om een dode vrouw te gaan van tussen de 30 en 55 jaar. Ze is klein, 1m54, en heeft een onverzorgd gebit. Een deel van haar gebit ontbreekt - mogelijk droeg ze een prothese. Ze draagt opvallende zomerkleding, die kan je in de grafiek bekijken. De vrouw ligt mogelijk al twee jaar in de regenput, stelt de wetsdokter van toen. En vreemd genoeg: niemand weet wie ze is, en hoe ze daar is terechtgekomen.

KIJK: Hier ziet u de foto’s die de politie in 1991 van de dode vrouw haar kleding maakte.

Tandprothese

Ondertussen slingert de Attenhovedreef zich tussen de bomen verder de heuvel op. Ook Rudy Janssens is meegekomen. Hij is de eerste schepen van Holsbeek en heeft opzoekingen gedaan in het kadaster. Daar vond hij enkele plekken waar chalets zouden liggen.

Zo gaat Swaelens meestal te werk: “Als we een dossier zo oud als dit opnieuw samenstellen, is er meestal nog weinig informatie voorhanden. De pv’s zijn vaak vernietigd, en het onderzoek was toen natuurlijk niet zo grondig als nu.” Swaelens heeft een oude krantenfoto van de chalet bij zich: een zwart-wit foto van een houten huisje tussen de bomen, met in het groot ‘mysterie’ erbij geplaatst. Ook van de bewuste regenput is er een foto: een gat in de grond met enkele planken over. “We hopen dat de chalet en de regenput nog bestaan”, zegt Swaelens. “Misschien vinden we aanwijzingen die toen over het hoofd zijn gezien. Zo is regenput bijvoorbeeld nooit volledig leeg gepompt. Wie weet ligt er nog iets op de bodem zonder dat we het weten. De vrouw haar tandprothese bijvoorbeeld.”

De Attenhovedreef geeft haar geheimen niet meteen prijs. In de omgeving van nummer 7, waar de chalet volgens de oude pv’s zou liggen, staat enkel een stenen huis. Jammer. Maar even later heeft Swaelens wél geluk: tussen de bomen duiken een houten dak en schoorsteen op, die lijken op die van de chalet op de foto. Even later blijkt het inderdaad om dezelfde chalet te gaan. Hij ligt op nummer 42 en is ondertussen grijs geschilderd, maar wel degelijk dezelfde. Opluchting bij iedereen: de chalet bestaat nog, hij is niet afgebroken. Na een korte babbel geeft de huidige eigenaar ons de toestemming om even op zijn terrein rond te kijken. Volgens hem is ook de regenput er nog steeds, die ligt achter de chalet.

Volledig scherm Links de chalet in Holsbeek waar in 1991 een dode vrouw werd aangetroffen in een regenput, rechts Faroek Ozgünes. © Het Laatste Nieuws 1991, FAROEK

Gedumpt in de regenput?

“Hier kom je niet toevallig terecht”, mompelt Faroek tegen Swaelens wanneer ze een smal gangetje naast de chalet volgen. In een hoekje van nog geen vierkante meter breed, tussen een houten muur en de hoge omheining, ligt de regenput. Ondertussen met aarde gedempt, maar hij is er nog wel degelijk. Zoveel jaar geleden dreef hierin het lichaam van de onbekende vrouw, met daarop het deksel van de put. Dit is nieuwe informatie die meteen in het dossier kan. “De persoon die de vrouw hier gedumpt heeft, wist hoogstwaarschijnlijk af van het bestaan van deze regenput,” stelt Swaelens. Al wil hij geen enkele piste uitsluiten: ook als het uiteindelijk toch om een zelfdoding zou gaan, moet de vrouw deze buurt gekend hebben.

Volledig scherm De regenput in Holsbeek waar in 1991 een dode vrouw in werd aangetroffen. © Het Laatste Nieuws, 1991

Bekend mysterie in Holsbeek

Toch is het erg onwaarschijnlijk dat het slachtoffer uit de buurt afkomstig is, werpt Janssens op. “Deze zaak is erg gekend in Holsbeek en de omgeving. Als het slachtoffer uit de buurt zou komen, dan zou iemand hier de link met een verdwijningszaak meteen gelegd hebben.” En er is in Holsbeek niemand verdwenen die deze vrouw zou kunnen zijn. DNA-onderzoek heeft ondertussen ook al uitgewezen dat twee zeer gekende verdwijningen uit de regio, die van Maria Moens en Ilse Stockmans, niet deze vrouw in de regenput waren. De identiteit van de vrouw blijft voorlopig dus een mysterie.

Hoe gaat het nu verder?

Voor Swaelens was het een vruchtbare dag, vertelt hij aan Faroek. “Door de plaats nu goed te bekijken, lijkt het steeds aannemelijker dat deze vrouw of de mensen die iets met haar dood te maken hebben, deze plek kenden. Daarom willen we nu een oproep doen naar het grote publiek: iedereen die eind jaren 80, begin jaren 90 in deze buurt kwam, van de Attenhovedreef in Holsbeek en tips heeft, zouden we graag spreken. Misschien kwam je hier met vakantie, wandelen of mountainbiken: alle tips zijn welkom. We willen weten wie hier in deze periode in deze buurt rondhing.”

Ook andere mensen die daar tips over hebben, of die meer weten over de chalet willen de speurders graag spreken. En dat is niet de enige aanwijzing waar Swaelens vandaag blij mee is. “Het is goed nieuws dat de regenput er nog is. Nu kunnen we samen met het parket bekijken of het de moeite loont om de put alsnog leeg te pompen. Wie weet heeft de moordenaar de vrouw hier gedumpt met al haar bezittingen, en ligt haar identiteitskaart gewoon op de bodem. Dat kunnen we niet uitsluiten.”

Want daar begint het uiteindelijk, zegt Swaelens: “ Zo lang we de identiteit van de dame niet kennen, is het erg moeilijk om een moorddossier op te starten. Dus dat moeten we nu eerst zien te weten komen.”

Het dossier van de vrouw in de regenput is een dossier van ‘Operatie Kerkhof’. Daarbij onderzoekt de Cel Vermiste Personen oude cold cases met de nieuwste technieken zoals DNA-analyse, in de hoop om na al die jaren toch nog tot een doorbraak te komen. Vandaag worden nog drie andere opsporingsberichten verspreid, allemaal uit het arrondissement Leuven. Je kan ze terugvinden op de website van de federale politie.

Iedereen die tips heeft over de chalet aan de Attenhovedreef 42 in Holsbeek, of die soms in deze buurt kwam eind jaren 80, begin jaren 90, zouden de speurders graag spreken. Ook als u tips heeft over de onbekende vrouw zelf of over haar kleding, dan wil de politie u graag horen. Tot slot vraagt de politie ook om oude verdwijningen die misschien verloren zijn gegaan in het systeem alsnog te melden. Mogelijk zijn niet alle onopgeloste verdwijningszaken van 1991 of vroeger nog bekend bij de politie. Met al uw tips kan u terecht bij de politie op het gratis nummer 0800 30 300 of mailen naar opsporingen@police.belgium.eu

Deze opsporingsreportage kwam tot stand na een samenwerking tussen de Federale Politie, het Openbaar Ministerie en DPG Media.

KIJK. Faroek gaat op zoek naar de chalet en de regenput waar de vrouw in 1991 werd gevonden.

