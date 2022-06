Wie vermoordde mama Magali (46) en dochter Coline (17)? Faroek op zoek naar “cruciale getuige” met oranje draagtas

Coline en haar mama werden midden in de nacht koelbloedig vermoord in hun huis in Kraainem. De moordenaar ging er nadien vandoor met hun auto. Maar wie de dader was en waarom hij moeder en dochter zo gewelddadig vermoorde, weet niemand. Nu, drie maanden later, duikt een nieuw spoor op: de politie ontdekte beelden van een cruciale getuige met een feloranje draagtas. Hij heeft mogelijk informatie die kan leiden naar de moordenaar.

De man is te zien op bewakingsbeelden in de Tongerenstraat, in Etterbeek. Hij is normaal gebouwd, sportief gekleed en heeft een opvallende oranje draagtas bij. Op de beelden, die zijn gemaakt in de nacht van 23 op 24 maart, is niet goed te zien of hij een zwart mondmasker draagt, of een zwarte baard heeft. Naar hem is de politie dringend op zoek. “Dit is een cruciale getuige die kan leiden naar de moordenaar”, zegt procureur Ine Van Wymersch van het parket van Halle-Vilvoorde aan Faroek. “Als deze man zichzelf herkent, dan vragen wij hem om zich te melden. Ook mensen die menen hem te herkennen, mogen contact met ons opnemen.”

Vermoord in de nacht

Coline (17) en haar mama Magali (46) werden koelbloedig vermoord in hun huis in Kraainem, midden in de nacht van 23 op 24 maart. Al meteen werd duidelijk dat de auto van Magali tijdens die fatale nacht verdwenen was - wellicht was de moordenaar ermee vertrokken. Het gaat om een zilverkleurige Skoda Roomster. Even later duikt de wagen op: aan een school in de Tweelindenlaan in Sint-Lambrechts-Woluwe, op zo’n 5 kilometer van het huis van Coline en Magali. Dankzij bewakingsbeelden kan de politie het grootste deel van het traject van de wagen in kaart brengen. Daardoor weten de speurders dat hij rond 5u ‘s ochtends vertrokken is aan het huis van Magali en Coline, en zo’n twintig minuten later achtergelaten werd.

Wie reed met de wagen van Magali?

“Wij willen nu natuurlijk erg graag weten wie er in die wagen zat” vertelt Van Wymersch. Er zijn een heleboel bewakingsbeelden van de wagen tijdens de rit, maar nergens is de bestuurder duidelijk te zien. En ook wanneer de wagen achtergelaten wordt, blijft de bestuurder buiten beeld. Maar er duikt wel een cruciale getuige op: de man met de feloranje draagtas.

Bent u deze man, of heeft u een idee over wie het gaat? Neem dan zeker contact op met de politie op het gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu. Ook wie tijdens de nacht van 23 op 34 maart iets vreemds of verdachts heeft opgemerkt in de buurt van de Annecylaan in Kraainem, vraagt de politie om dit te melden.

Volledig scherm De cruciale getuige van de moord op Coline en Magali, en Faroek Ozgünes. © Politie/ Pieterjan Vanstockstraeten