Wie vaccinatie weigert, wordt niet meer automatisch uitgenodigd: dit moet je doen om toch opnieuw op de lijst te komen

Wie al een uitnodiging kreeg voor zijn vaccinatie tegen het coronavirus en expliciteit weigerde om daarop in te gaan, wordt niet meer automatisch opnieuw uitgenodigd. Ze kunnen zich zelf wel opnieuw inschrijven via de huisarts en Qvax, zegt Gudrun Briat van de taskforce Vaccinatie. Mensen die niet kwamen opdagen op hun afspraak voor de vaccinatie, zonder expliciet te weigeren, zullen wel nog een uitnodiging krijgen.

Vaccinweigeraars kunnen volgens privacyregels niet opnieuw uitgenodigd worden. "We zullen hen dan ook niet achtervolgen", aldus Briat. Mensen kunnen bovendien ook aangeven dat ze geen mails meer willen ontvangen van de overheid over de vaccinatiecampagne.

De weigeraars die toch nog een vaccin willen krijgen, kunnen zich via de huisarts wel opnieuw laten ‘activeren’ en vervolgens kunnen ze zich inschrijven op de reservelijst Qvax. "Er zijn bijvoorbeeld mensen die per ongeluk hun vaccin geweigerd hebben door op een verkeerde knop te klikken. Zij kunnen zich dan meteen opnieuw activeren via hun huisarts", verklaart Briat. Tot nog toe weigerde in Vlaanderen nog geen 2 procent van de uitgenodigden expliciet hun vaccin.

Inhaalcampagne

Wie het vaccin niet expliciet weigerde, maar niet kwam opdagen voor de afspraak of niet inging op de uitnodiging, zal wel opnieuw uitgenodigd worden. Briat benadrukt dat dit de aanpak in Vlaanderen is, waarbij er een ‘inhaalcampagne' voorzien zal worden waarvan de details nog worden uitgewerkt. Brussel zet via een eigen inschrijvingssysteem voortdurend in om mensen een tweede kans geven om zich te laten vaccineren, Wallonië organiseert sinds een aantal weken een ‘Revax’-campagne per leeftijdsgroep om de vaccinatiegraad er telkens nog op te krikken.

Wanneer mensen in Vlaanderen een tweede vaccinatiekans krijgen hangt af van de leveringen. In juli worden voornamelijk tweede dosissen gezet en daarna zijn eerst de resterende nog niet gevaccineerde jongeren aan de beurt. Eerder sprak het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid over half augustus, federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) had het dinsdagnamiddag in de bevoegde Kamercommissie over “eind augustus”.

Qvax groot succes

De reservelijst Qvax blijft ondertussen vlot gebruikt worden, zegt Briat. In totaal werden al 223.000 mensen uitgenodigd via de centrale reservelijst, en nog 87.000 anderen staan vandaag nog op de lijst. In totaal schreven al bijna 1,3 miljoen mensen zich in op de lijst, van wie de grote meerderheid dus wel via de gewone uitnodiging aan de beurt kwam. Vandaag maken vooral jonge twintigers nog kans opgeroepen te worden, aangezien de rest al allemaal is uitgenodigd via de gewone weg. Je op de lijst zetten kan trouwens nog altijd via qvax.be.

Ook de optie voor min-41-jarigen om zich vrijwillig met het Johnson & Johnson-vaccin te laten inenten, blijft populair. Enkel Vlaanderen gebruikt de optie via Qvax, Brussel laat jongeren vanaf morgen dezelfde optie toe, maar via hun eigen reservatiesysteem Bruvax. 98.000 Vlamingen stelden zich al vrijwillig kandidaat, en 14.000 daarvan werden al effectief uitgenodigd. De grootste groep vrijwilligers zijn de jongeren tussen de 20 en de 24, zij zijn ondertussen met 44.000.

Het vaccinatiecentrum waar de optie het populairst is, is dat van Antwerpen: 9.300 jongeren uit de gemeenten die naar Spoor Oost moeten voor hun vaccin, schreven zich al in.

