Wie vaccin weigert, krijgt nog tweede kans om zich te laten vaccineren

Steven Van Gucht heeft enkel goed nieuws: “Daling volgt meest optimisti­sche voorspel­ling”

13:03 We zitten goed op schema om de drempels te halen die de overheid heeft opgelegd om op 9 juni - over drie weken - opnieuw een aantal coronamaatregelen los te laten. Dat heeft Steven Van Gucht, viroloog bij het gezondheidsinstituut Sciensano, laten verstaan op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum over de coronacijfers in ons land. Hij wees er wel op dat er nog steeds veel virus circuleert.