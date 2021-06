Wie vaccin weigerde zal niet actief benaderd worden voor tweede kans

LIVE. “Geniet van de cinema en de kermis, maar respecteer de voorzorgs­maat­re­ge­len”

16:02 Het aantal coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen blijft dalen. Voorts heeft het Overlegcomité vrijdag beslist dat Belgen die terugkeren uit een rode zone, vanaf 1 juli niet meer in quarantaine moeten, als ze een Europees Covidcertificaat hebben. Ook de horeca kreeg goed nieuws: binnenruimtes én terrassen kunnen vanaf morgen openblijven tot 23.30 uur. Om de zomer in goede banen te leiden, gaf premier Alexander De Croo (Open Vld) tien basisregels op de persconferentie na het overleg. Volg al het nieuws over het coronavirus in onze liveblog.