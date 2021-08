Wie tweede vaccin miste kan vanaf morgen afspraak maken voor inhaalmoment

Meer werklozen in Brussel, maar daling bij jongeren

3 augustus De werkloosheid in Brussel is in juli verder gestegen tegenover juni en tegenover dezelfde periode vorig jaar. Maar op vlak van de jongeren, waarbij Brussel traditioneel slecht scoort, was er wel een verbetering merkbaar. Dat blijkt uit de jongste cijfers van Actiris, de Brusselse tegenhanger van de VDAB. Actiris zag de voorbije maand ook weer duizenden vacatures binnenlopen.