Wie stapt er in de ring bij Groen? Iedereen kijkt naar iedereen om Almaci op te volgen

Sterke toename seismische trillingen gemeten bij start overstro­min­gen op 14 juli vorig jaar

Op 14 juli vorig jaar, bij de start van de overstromingsramp in het oosten van België, is een sterke stijging van seismische trillingen waargenomen in een meetstation van de Koninklijke Sterrenwacht in Membach (Luik). Dat staat in een onderzoek naar het gebruik van seismometers en gravimeters bij gebeurtenissen met extreme neerslag dat vandaag gepubliceerd is.

27 april