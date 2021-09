Wie renoveert, moet renteloze lening krijgen, vindt CD&V

Volgens Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne, die samen met Kamerlid en partijgenote Leen Dierick het voorstel vormgaf, is zo’n stimulans absoluut noodzakelijk. “We moeten het aantal renovaties per jaar verdrievoudigen om in Vlaanderen elke woning energiezuinig te maken tegen 2050. Daarom pleiten we niet alleen voor een renteloze renovatielening met langere aflossingsperiodes, maar ook voor het optrekken van het maximaal te ontlenen bedrag tot 1.000 euro per vierkante meter.” Nu variëert dat renteloze bedrag - afhankelijk van de nagestreefde energieprestatie en of het om een woning of een appartement gaat - tussen de 30.000 en 60.000 euro.