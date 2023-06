Wie maakt kans op de 'meest ondankbare job in de Wetstraat'?

Lange wachttij­den voor Vlaamse verbouwle­ning: hoelang wacht je gemiddeld op goedkeu­ring?

Maar liefst 3.836 Vlamingen hebben dit jaar al een aanvraag voor een ‘Mijn VerbouwLening’ ingediend. Tot februari was die lening renteloos, waardoor een tsunami aan aanvragen ontstond. Resultaat: dossiers met lange doorlooptijden, op sommige plaatsen tot wel acht maanden. En dat is een groot probleem, want wat als je aannemer al start met de werken terwijl je dossier nog hangende is? En ook: kan de voordelige rente van 2,25 procent nog lang overeind blijven? Alle vragen op een rij.