Wie levens wil redden moet vooral kijken naar wat Archie’s dood veroorzaakte

Ik beeld het mij even in – en mijn maag krimpt pijnlijk samen – dat een van mijn kinderen vredig slapend lijkt, maar in feite hersendood is. De geest heeft het lichaam verlaten, een volmaakt vredig lichaam achterlatend, waardoor afscheid nemen bijna ondoenbaar is. De ouders van de twaalfjarige Archie Battersbee hebben een kruistocht langs zowat ieder Brits gerechtshof erop zitten, maar de wet is onverbiddelijk: medisch gezien is de jongen overleden en bestaat er geen kans meer dat hij ooit nog op eigen kracht kan leven of denken.