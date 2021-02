Wie krijgt AstraZeneca-vaccin? Deze groepen komen als eerste aan bod

Het AstraZeneca-vaccin zal in ons land worden ingezet voor de groep van 18 tot 55 jaar, aldus de taskforce vaccinatie. In eerste instantie zal het gaan naar zorgverleners in die leeftijdsklasse, inwoners van collectieve zorgvoorzieningen, risicogroepen met bepaalde aandoeningen en ook mensen met een kritische functie, in het bijzonder leden van de interventie-eenheden van de politie. Er komen voorlopig geen andere prioritaire beroepen aan bod, zo meldt Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) bij VTM NIEUWS.

De taskforce gaat er van uit dat in februari 443.000 dosissen van het AstraZeneca-vaccin zullen kunnen worden toegediend. Het gaat volgens voorzitter Dirk Ramaekers om een “goed en veilig vaccin” om in diverse groepen toe te dienen in de leeftijd van 18 tot 55 jaar. Voor het toedienen van het vaccin aan mensen met hogere leeftijd is het wachten op bijkomende studies. Eerder had al de Hoge Gezondheidsraad geadviseerd het vaccin van AstraZeneca voorlopig niet aan 55-plussers toe te dienen.

Vanaf midden februari wordt het vaccin aan zoveel mogelijk personen binnen de volgende groepen toegediend, in deze volgorde:

• zorgverleners van 18 tot en met 55 jaar. Dit gaat over ongeveer 200.000 personen;

• bewoners en zorgpersoneel (18 tot en met 55 jaar) in de andere collectieve zorginstellingen. Bijvoorbeeld revalidatiecentra, psychiatrische instellingen en instellingen voor gehandicapten (dus niet in woonzorgcentra of instellingen met vooral ouderen boven de 55 jaar).

• risicogroepen met bepaalde aandoeningen (18 tot en met 55 jaar) in dalende leeftijd. Het gaat over ongeveer 500.000 tot 1 miljoen personen. Met uitzondering van mensen met immuunstoornissen of mensen die behandeld worden met immunosuppressiva.

• 18- tot en met 55-jarigen in kritieke functies, bijvoorbeeld politionele ordediensten en interventionele eenheden op het terrein bij de politie.

In tegenstelling tot de vaccins van PfizerBioNTech en Moderna zal niet de helft van de vaccins van AstraZeneca worden gereserveerd voor de tweede prik. Dat komt omdat de tweede dosis pas na 8 tot 12 weken moet worden toegediend. Dat verhoogt de doeltreffendheid van het vaccin. De taskforce gaat er van uit dat voldoende leveringen zullen volgen om de tweede prik toe te dienen.

“Geen andere prioritaire beroepen”

De AstraZeneca-vaccins gaan in eerste instantie naar zorgverleners, bepaalde risicogroepen maar dus ook naar kritieke beroepen bij de politie, zoals de eenheden op het terrein. Aanvankelijk zouden mogelijk ook nog andere prioritaire beroepen aan bod komen, maar daar wordt nu van af gezien, zegt Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) in VTM NIEUWS.

“We maken een beperkte uitzondering voor de ordediensten van de politie: zij spelen een belangrijke rol in het algemeen, maar ook bij het opvolgen van de quarantaine, bij het beschermen van de vaccinatiecentra en natuurlijk bij het garanderen van onze veiligheid. Daarom hebben we voor hen een uitzondering gemaakt.”

“We volgen het advies van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk en gaan dus niet in de publieke of privésector nog veel andere uitzonderingen maken. Ik hoop dat we later dit jaar zoveel vaccins zullen hebben dat het tegen dan weinig zin heeft om daar nog verschil in te gaan maken”, aldus Beke.

Voordelen

Er zal dankzij het vaccin een beduidend lager risico op Covid-19 en ziekte-uitval zijn, luidt het nog tijdens de persmededeling. Bovendien draagt het bij tot de groepsimmuniteit en dus de bescherming van de (nog) niet-gevaccineerden. Thuiswonende ouderen kunnen voorts eerder gevaccineerd worden dan voorzien.

De Pfizer- en Moderna-vaccins gaan zo veel mogelijk naar de oudere bevolking, gezien de hogere werkzaamheid van het vaccin. Het coronavirus heeft immers de grootste impact op deze groep.

