Wie komt aan de beurt voor vaccin na de 65-plussers? Overheid heeft geen idee, noch hoe ze dat gaat bepalen

Door de recente onheilsberichten over vaccins staat nog niet vast wanneer. Maar ooit belandt de vaccinatiestrategie in de categorie 'rest van de bevolking'. Over het hele land gaat het om een kleine 5 miljoen mensen. De procedure is bekend. Elke betrokken burger wordt uitgenodigd per brief en - als zijn gegevens bekend zijn - ook nog per mail of sms. Die uitnodiging bevat de dag van vaccinatie, het uur en de locatie. Past de afspraak niet, dan kan je ze aanpassen. "De software die gebruikt wordt voor de hele operatie, is die van doclr", zegt Yvon Englert, hoofd van de Waalse Covid-19-cel. Doclr is een bedrijf uit Oud-Heverlee dat bekend is van zijn online agenda-beheer voor huisartsen. De doclr-software wordt gekoppeld aan Vaccinnet om te verhinderen dat mensen die in verschillende categorieën vallen meerdere keren worden uitgenodigd.