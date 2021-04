Wie kleine truc gebruikt, kan voorsteken in wachtrij voor vaccin-reservelijst QVax (al heeft voorkruipen weinig zin)

Vanaf vandaag kan iedereen zich inschrij­ven op reserve­lijst voor vaccin: wachttij­den lopen al op tot meer dan een uur

10:52 Het onlineplatform QVax, waarop burgers kunnen aangeven op welk moment ze de komende weken beschikbaar zijn om snel naar het vaccinatiecentrum te komen, werd vandaag gelanceerd. Vaccinatiecentra die dosissen overhebben kunnen de mensen op deze lijst snel oproepen om zich te laten vaccineren. Het platform is enorm populair: wie zich op de reservelijst wil inschrijven, moet al langer dan een uur wachten. “Als u ziet dat u langer dan een uur moet wachten en u behoort niet tot de prioritaire doelgroep (65-plussers of risicopatiënten, red.), kom dan gerust nog eens terug over een uurtje of twee”, aldus Frank Robben, de topman van het eHealth-platform.