Wie jonger is dan 56 en zelf echt wil, kan toch nog vaccin van AstraZeneca krijgen

Wie jonger is dan 56 en expliciet aangeeft dat hij of zij ingeënt wil worden met het AstraZeneca-vaccin, kan toch dat vaccin krijgen. Dat bevestigt Jan De Maeseneer, oud-professor huisartsengeneeskunde en lid van de taskforce vaccinatie, bij HLN LIVE.

In een omzendbrief van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid staat dat alle personen die jonger zijn dan 56 en nog ingepland staan voor het vaccin van AstraZeneca, gecontacteerd moeten worden. "De persoon in kwestie mag nog altijd beslissen om zijn/haar slot te behouden", zo staat in de brief. In dat geval zouden zij toch het AstraZeneca-vaccin krijgen, zo meldden de kranten van Mediahuis vanochtend.

Wie de afspraak wil laten doorgaan, zal wellicht eerst een document moeten ondertekenen waarin staat dat de persoon in kwestie op de hoogte is van het tijdelijke verbod.

“Europa heeft gezegd dat er geen probleem is om mensen nog verder met AstraZeneca te vaccineren. In België hebben we beslist om dat niet meer te doen bij mensen van 55 jaar en jonger”, legt Jan De Maeseneer, oud-professor huisartsengeneeskunde en lid van de taskforce vaccinatie, uit bij HLN LIVE. “Mensen die dat toch willen, mogen dat nog doen.”

“We zitten in een systeem dat voortdurend verandert, er worden bijsturingen gedaan en dat is goed omdat er telkens nieuwe informatie komt. In die overgang is het niet zo eenvoudig om mensen opnieuw in te plannen. Maar in principe is ons beleid dat we dat niet meer doen. Wie 55 jaar of jonger is, krijgt dus een ander vaccin aangeboden”, aldus De Maeseneer nog.

Is die leeftijdsgrens boven de 56 voldoende? “Elk land heeft zijn eigen systeem. Je moet veiligheid verzoenen met het feit dat je wil vooruitgaan met de vaccinatiestrategie. Dan hebben we verstandige keuze gemaakt.”

Hoe groot is de kans dat we volgende maand die beperkingen nog zullen aanhouden? “De bijwerkingen worden zeer grondig bestudeerd. Zijn er daar specifieke verklaringen voor? Zijn er mensen met een bepaalde risicofactor? Als we daar nieuwe info over hebben, zouden we misschien meer specifiek gaan werken. Op dit moment nemen we leeftijdscriterium omdat ons dat het veiligst lijkt.”