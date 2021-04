Wie is Nabilla Ait Daoud, de schepen die onder vuur ligt in Sihamegate?

Opdracht voorlopig bewindvoer­der Let’s Go Urban wordt maand verlengd: “Verzet El Kaouakibi is afgewezen”

27 april De ondernemingsrechtbank van Tongeren heeft beslist om de opdracht van voorlopig bewindvoerder te verlengen in de zaak Let’s Go Urban van politica Sihame El Kaouakibi. Dat is bevestigd aan onze redactie. De vraag blijft nu: wat zal er nu gebeuren met LGU, nu de stad de samenwerking met de dansvzw stopzet en de opdracht van Moens verlengd is. “Op basis van haar bevindingen zal men nu moeten kijken of de nodige voorwaarden er zijn voor een faillissementsaanvraag of gerechtelijke reorganisatie”, zegt de persrechter van de Antwerpse ondernemingsrechtbank.